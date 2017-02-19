Паль Дардаи: "К сожалению, было добавлено слишком много времени"

Главный тренер "Герты" Паль Дардаи после матча 21-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (1:1) посетовал на то, что арбитром было добавлено слишком много времени. Напомним, Роберт Левандовски сравнял счет лишь на 6-й добавленной минуте.

- Команда играла великолепно, имела достаточно возможностей забить второй мяч, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Дардаи. - К сожалению, было добавлено слишком много времени.