Пако Алькасер: "Месси сделал меня лучше"

Нападающий "Боруссии" Пако Алькасер заявил, что не сожалеет о времени, проведенном в "Барселоне". 25-летний испанец присоединился к немецкому клубу 28 августа 2018 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

- Я не думаю, что потерял время, выступая за "Барселону", - цитирует Алькасера Marca. - Там мне помогли стать лучше и в игровом, и в человеческом плане. Мне, конечно, хотелось бы иметь больше игрового времени, но это было решением тренера. Я приспособился к этому. Месси? Он также помог мне стать лучше.

В текущем сезоне Алькасер провел 5 матчей за "Боруссию" и забил 8 голов.

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