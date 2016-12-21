Оттмар Хитцфельд: "Лейпциг" - это современная сказка"

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" и "Баварии" Оттмар Хитцфельд высказал мнение о том, что новичок чемпионата Германии "Лейпциг" стал для него открытием года. По словам немецкого специалиста, команда демонстрирует отличную игру и показывает соответствующие результаты.

– Предпосылкой успехов "Лейпцига" являются не деньги, – приводит Blick слова Хитцфельда. – У них есть единственная в своем роде концепция во всем мире. Можно сказать, что "Лейпциг" – это современная сказка. У многих клубов есть инвесторы и деньги, однако им не хватает правильной организации. Нужно покупать перспективных футболистов, а не дорогих игроков.

После 16 туров чемпионата Германии "Лейпциг" имеет в активе 36 очков, занимая второе место в турнирной таблице. Такое же количество баллов имеет "Бавария", опережающая "Лейпциг" по дополнительным показателям.