Отец Пулишича: "Кристиан не собирается покидать "Боруссию" в летнее трансферное окно"

Отец хавбека "Боруссии" Кристиана Пулишича Марк Пулишич заявил, что его сын не собирается менять клуб в ближайшее трансферное окно. Он добавил, что совместно с агентом идет работа по определению наилучшего будущего для игрока.

– Сначала Кристиана отправляли в "Тоттенхэм", на прошлой неделе – в "Ливерпуль", до этого – в "Манчестер Юнайтед", – цитирует Goal Пулишича старшего. – Ерунда все это. Агент работает с нами в тесном контакте. Мы просто хотим понять, какой следующий шаг будет наилучшим для его развития. Сейчас Кристиан является игроком "Боруссии". Он не планирует менять клуб в летнее трансферное окно.

В завершившемся сезоне чемпионата Германии Пулишич провел 32 матча, отправил в ворота четыре мяча и отдал пять результативных пасов.