Отец Коноплянки: "Бундеслига - не для Жени"

Отец полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки Олег Коноплянка отметил, что бундеслига не подходит для его сына. По его словам, футболисту также тяжело дается немецкий язык.

– Как отец Жени могу сказать, что бундеслига – это не его чемпионат. У Ярмоленко команда более атакующая, и ему там легче, – цитирует Олега Коноплянку segodnya.ua. – Жене приходится сложнее, потому что у "Шальке" совсем другой стиль, и там много молодежи.

Если испанский Жене давался легко и он на нем даже интервью пытался давать, то с немецким дела обстоят пока не очень. Вроде бы учит, но на каком уровне – для этого нужно находиться рядом с ним и слышать. Знаю, что он больше общается или на испанском, или на английском.



В чем Жене нужно прибавить? Да ни в чем. Сыну просто нужен его тренер. Он свои атакующие обязанности знает досконально. Если его правильно использовать, то его качеств достаточно. Посмотрите, какие функции возложены на Ярмоленко в Дортмунде и какие на Женю в "Шальке". Ярмоленко играет только на атаку, по сути – нападающего. А Женя где? Если не в середине, так еще где-то.