08:20 | ФУТБОЛ — Германия

Оливер Кан: "У "Баварии" нет конкурентов чемпионате Германии"

0
0
0
1

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан уверен, что на данный момент мюнхенцы являются лидером чемпионата Германии. По словам экс-голкипера, подопечные Карло Анчелотти превосходят соперников по внутреннему первенству.

- "Бавария" демонстрирует футбол высокого качества и опережает соперников,  - приводит Sport1.de слова Кана. - Я бы удивился, если бы у нее был конкурент в чемпионате Германии. При этом команде нужно будет некоторое время, чтобы футболисты поняли идеи Анчелотти.

0
0
0
1

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

saiga

Как на сайте работает чел., не владеющий элементарной орфографией по русскому правописанию? Предлог "в" поставить не хватает грамотности. Или на всё и всех наплевать?

09:02

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ