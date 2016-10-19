Оливер Кан: "У "Баварии" нет конкурентов чемпионате Германии"

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан уверен, что на данный момент мюнхенцы являются лидером чемпионата Германии. По словам экс-голкипера, подопечные Карло Анчелотти превосходят соперников по внутреннему первенству.
- "Бавария" демонстрирует футбол высокого качества и опережает соперников, - приводит Sport1.de слова Кана. - Я бы удивился, если бы у нее был конкурент в чемпионате Германии. При этом команде нужно будет некоторое время, чтобы футболисты поняли идеи Анчелотти.
saiga
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