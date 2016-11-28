Оливер Кан: "Может быть увольнение Анчелотти из "Баварии" будет рациональным решением"

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан не исключает, что мюнхенцам стоит задуматься о смене главного тренера. По его словам, Карло Анчелотти, который возглавил клуб летом 2016 года, играет с одной схемой, что негативно сказывается на результатах.

- Заметно, что при Анчелотти у "Баварии" стало меньше игровых, чем это было при работе Гвардьолы, - приводит Sky слова Кана. - Они играют по схеме 4-3-3, которая не видоизменяется. Поэтому возникает вопрос о целесообразности одной тактики. Возможно, приглашение другого тренера, который продолжит идеи испанца, станет более рациональным решением.