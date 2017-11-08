Оливер Кан: "Эффект от работы Хайнкеса уже виден"

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан похвалил Юппа Хайнкеса за работу у руля мюнхенского клуба. По его словам, именно этот специалист и должен был выручить команду после увольнения с поста главного тренера Карло Анчелотти.

– Думаю, что мы уже видим эффект от работы Хайнкеса, – цитирует Bild Кана. – Это очень полезный тренер. Команда выиграла шесть или семь матчей подряд. Это показывает качество "Баварии". Матч с дортмундской "Боруссией" (3:1) состоялся очень вовремя, потому что у нее сейчас много проблем, особенно в обороне. И "Бавария" их использовала.