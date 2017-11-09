Оливер Бирхофф: "В Германии обеспокоены прогрессом англичан"

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф отметил, что английский футбол движется в верном направлении. Напомним, Англия и Германия проведут товарищеский матч 11 ноября.

- Если посмотреть на сборную Англии, то видно, что это новая команда, где много молодых футболистов и все меньше ветеранов, - цитирует Fourfourtwo Бирхоффа. - В английском футболе есть изменения, это заметно по успехам юношеских и молодежных команд. В Германии игроки молодежных команд становятся важными исполнителями для сборной в будущем. Поэтому мы обеспокоены прогрессом англичан, ведь уровень их игроков станет выше.