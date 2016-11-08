12:29 | ФУТБОЛ — Германия

Оливер Берк: "Может ли "Лейпциг" выиграл бундеслигу у "Баварии"? Может!"

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Полузащитник "Лейпцига" Оливер Берк заявил, что команда способна до последнего тура бороться с "Баварией" за чемпионский титул. Тем не менее, шотландец подчеркнул, что команде стоит сосредоточиться на других вещах.

– Удивительно быть частью истории "Лейпцига", – цитирует Sky Sports News Берка. – У нас все получается, мы на второй строчке, жаловаться нет причин. Можем ли мы выиграть бундеслигу? Лично я считаю, что можем. Но нельзя об этом задумываться, сейчас стоит сконцентрироваться на предстоящих матчах и упорно тренироваться. Все хотят побеждать и завоевывать медали, почему мы должны быть исключением?!

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