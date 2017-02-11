17:37 | ФУТБОЛ — Германия

Олич забил за 22 секунды и помог "Мюнхену-1860" победить

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В матче 20-го тура второй немецкой бундеслиги "Мюнхен-1860" на своем поле одолел "Карлсруэ" – 2:1. Первый гол у хозяев забил экс-форвард ЦСКА Ивица Олич. Причем 37-летнему хорвату удалось отличиться всего через 22 секунды после выхода на замену. Для него этот мяч стал пятым в нынешнем сезоне.

"Мюнхен-1860" идет на 14-м месте в турнирной таблице в пяти очках от зоны вылета. "Карлсруэ" – 15-й.

Чемпионат Германии

Бундеслига 2

20-й тур

"Мюнхен-1860" – "Карлсруэ" – 2:1 (0:0)

Голы: Фигерас, 48 (0:1). Олич, 57 (1:1). Булев, 90+5 (2:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes2/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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