Олич дисквалифицирован на два матча за ставки

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич, выступающий за клуб второй бундеслиги "Мюнхен-1860", дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза. 37-летний хорватский форвард отстранен и оштрафован на 20 тысяч евро за то, что совершал неправомерные ставки.

Сообщается, что в период с 26 августа по 11 сентября 2016 года обладатель Кубка УЕФА-2005 сделал ставки на девять матчей второй бундеслиги. Также стало известно, что практически все ставки были сделаны на трехзначные суммы в евро. При этом сообщается, что ставок на матчи своей команды Олич не делал.