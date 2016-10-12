16:27 | ФУТБОЛ — Германия

Олич дисквалифицирован на два матча за ставки

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Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич, выступающий за клуб второй бундеслиги "Мюнхен-1860", дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза. 37-летний хорватский форвард отстранен и оштрафован на 20 тысяч евро за то, что совершал неправомерные ставки.

Сообщается, что в период с 26 августа по 11 сентября 2016 года обладатель Кубка УЕФА-2005 сделал ставки на девять матчей второй бундеслиги. Также стало известно, что практически все ставки были сделаны на трехзначные суммы в евро. При этом сообщается, что ставок на матчи своей команды Олич не делал.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lordblack

Школа ЦСКА.

17:38

Копыч

Ну так в чем состав преступления раскройте пожалуйста? Заявленный игрок не имеет права ставить на матчи лиги в которой играет? на Первую Бундеслигу разрешено ему?

17:35

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