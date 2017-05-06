Около стадиона "Боруссии" во время матча с "Хоффенхаймом" обнаружен подозрительный предмет

Во время матча 32-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Хоффенхаймом" около стадиона в Дортмунде был обнаружен подозрительный предмет. Как сообщает WDR Aktuelle Stunde, правоохранительные органы в данный момент занимаются изучением найденного рюкзака на предмет его опасности. Несмотря на несколько объявлений по стадиону, владелец так и не появился, поэтому зона вокруг парка около "Сигналидуна Парака" была оцеплена.

Напомним, чуть менее чем за час до матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. В целях безопасности матч был перенесен на следующий день. Дортмундцы проиграли в нем со счетом 2:3, а через неделю уступили на выезде 1:3 и вылетели из турнира.