Около 200 фанатов "Герты" и "Айнтрахта" устроили массовую драку в Берлине

Перед матчем 22-го тура чемпионата Германии "Герта" - "Айнтрахт" (начало в 20:30 по московскому времени) в Берлине произошла массовая драка фанатов, информирует Bild. Сообщается, что в ней приняли участие примерно 200 болельщиков двух команд. Фанаты использовали, в том числе, бутылки и сигнальные ракеты. Не менее чем пяти участникам понадобилась помощь врачей. Полиция арестовала как минимум 60 человек.
Встречи "Герты" и "Айнтрахта" всегда попадают в категорию риска: более строгие меры контроля, безалкогольное пиво, несколько кардонов полиции вокруг стадиона.
Was ist da los in der #beusselstrasse? #hooligan #moabit #Berlin - traurig. Screenshot aus dem Video von kamerakind Stella. pic.twitter.com/pJBqJbA8LB– Kilian Karg (@KilianKarg) 25 февраля 2017 г.
shpasic
это ростовские фанаты разминаются перед приёмом фанов МЮ, не иначе)
19:03 25 февраля