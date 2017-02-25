Около 200 фанатов "Герты" и "Айнтрахта" устроили массовую драку в Берлине

Перед матчем 22-го тура чемпионата Германии "Герта" - "Айнтрахт" (начало в 20:30 по московскому времени) в Берлине произошла массовая драка фанатов, информирует Bild. Сообщается, что в ней приняли участие примерно 200 болельщиков двух команд. Фанаты использовали, в том числе, бутылки и сигнальные ракеты. Не менее чем пяти участникам понадобилась помощь врачей. Полиция арестовала как минимум 60 человек.

Встречи "Герты" и "Айнтрахта" всегда попадают в категорию риска: более строгие меры контроля, безалкогольное пиво, несколько кардонов полиции вокруг стадиона.