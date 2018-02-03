Обамеянгу не нужны деньги подозреваемого в атаке на автобус "Боруссии"

Экс-нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не будет взыскивать ущерб с подозреваемого в атаке на автобус дортмундского клуба, сообщает Bild. Об этом габонский нападающий заявил в минувший понедельник на слушаниях в суде.

Напомним, 11 апреля в Дортмунде прогремели три взрыва. Пострадал автобус с игроками "Боруссии", которая отправлялась на матч Лиги чемпионов против "Монако" (2:3). В совершении преступления подозревается гражданин России и Германии Сергей В., желавший заработать деньги на колебаниях курса клубных акций после взрыва.