Обамеянг выведен из состава "Боруссии" по дисциплинарным причинам

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг выведен из состава дортмундской "Боруссии" по дисциплинарным причинам, сообщает официальный Твиттер клуба. Причины и детали наказания габонского форварда, который не вошел в зявку команды на матч 18-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга", не разглашаются.

"Обамеянг вне состава команды по дисциплинарным причинам", - говорится в сообщении "Боруссии".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Обамеянг перейдет в "Гуанчжоу Эвергранд" за 72 миллиона евро.

Отметим, что нападающий подвергся такому наказанию во второй раз в сезоне. Несмотря на дисциплинарные санкции, он является лучшим бомбардиром команды (21 гол и 3 голевые передачи в 23 матчах).