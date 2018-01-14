19:18 14 января | Футбол — Германия

Обамеянг выведен из состава "Боруссии" по дисциплинарным причинам

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Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг выведен из состава дортмундской "Боруссии" по дисциплинарным причинам, сообщает официальный Твиттер клуба. Причины и детали наказания габонского форварда, который не вошел в зявку команды на матч 18-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга", не разглашаются.

"Обамеянг вне состава команды по дисциплинарным причинам", - говорится в сообщении "Боруссии".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Обамеянг перейдет в "Гуанчжоу Эвергранд" за 72 миллиона евро.

Отметим, что нападающий подвергся такому наказанию во второй раз в сезоне. Несмотря на дисциплинарные санкции, он является лучшим бомбардиром команды (21 гол и 3 голевые передачи в 23 матчах).

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rashlim

Получил за Яромолу...

20:23 14 января