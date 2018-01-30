Обамеянг с семьей прибыл в аэропорт Дортмунда. Видео

Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг был замечен с семьей в аэропорте Дортмунда. Видео с футболистом опубликовал один из пользователей Твиттер. Ранее в СМИ появилась информация, что "шмели" приняли предложение "Арсенала" о покупке 28-летнего габонца за 63 миллиона евро.

Отметим, что период дозаявок в Англии закрывается 31 января в 23.00 по местному времени.

В этом сезоне Обамеянг провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забив 21 гол и сделав три результативные передачи.