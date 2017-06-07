Обамеянг подпишет четырехлетний контракт с "ПСЖ" и будет зарабатывать 14 миллионов евро в год

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в "ПСЖ", сообщает Bild. С 27-летним игроком будет подписан четырехлетний контракт с зарплатой 14 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Обамеянг сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал 5 голевых передач. Его трансфер оценивается в 70 миллионов евро. Напомним, что игрок сборной Габона ранее уже выступал во Франции за "Монако", "Дижон", "Лилль" и "Сент-Этьен".

В сферу интересов дортмундцев также входит форвард "Ривер Плейт" и сборной Аргентины Лукас Аларио.