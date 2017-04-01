Обамеянг отпраздновал гол "Шальке", надев маску Спауна

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг неординарно отпраздновал гол в ворота "Шальке" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии (1:1). Габонский форвард, поразив ворота Ральфа Ферманна, надел маску известного героя комиксов, фильмов и мультфильмов Спауна и побежал к гостевой трибуне, где располагались болельщики "Боруссии".

Главный тренер команды Томас Тухель знал о том, что планирует его подопечный, и не стал ему препятствовать.

"Такое неординарное празднование – часть дерби, и такое может запомниться на долгие годы. И почему я должен злиться и запрещать делать ему это?" – цитирует Bild Тухеля.