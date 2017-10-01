Обамеянг не заинтересован в переходе в "Манчестер Сити"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не рассматривает возможности перехода в "Манчестер Сити", сообщает Goal. Форвард из Габона подтвердил, что думал о возможности продолжить карьеру в чемпионате Китая.

– "Манчестер Сити"? В действительности меня никогда не привлекала премьер-лига. Это мое личное мнение, – цитирует TF1 Обамеянга. – Я думал о Китае, но им, к сожалению, не достает профессионализма. Я рад тому, что остался в "Боруссии". Команда для меня, словно семья.

Напомним, Обамеянг выступает за "шмелей" с 2013 года. За это время он провел во всех турнирах 200 матчей, забив 133 мяча.