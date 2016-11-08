Обамеянг извинился за свое поведение и снова отправился в Милан

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг принес извинения команде и главному тренеру Томасу Тухелю за нарушение дисциплины. Ранее он был наказан клубом за несанкционированную поездку в Италию накануне матча группового этапа Лиги чемпионов со "Спортингом" (1:0).

После наказания габонский форвард вышел на поле в гостевом матче 10-го тура чемпионата Германии против "Гамбурга" (5:2), в котором игрок стал автором покера.

- Я понял, что посещение Милана было ошибкой, - приводит Sport Bild слова Обамеянга. - Осознав это, мне хочется принести извинения команде и главному тренеру.

Отметим, что нападающий снова вылетел в Милан, но на этот раз он получил разрешение от клуба. Напомним, что Обамеянг является воспитанником "россонери".