"Нюрнберг" упустил победу над "Айнтрахтом"

"Нюрнберг" сыграл вничью с "Айнтрахтом" (1:1) в матче девятого тура чемпионата Германии. Первый мяч забил Адам Зреляк, гости сравняли счет под занавес матча благодаря голу Себастьена Алле.

"Нюрнберг" набрал девять очков и поднялся на 13-ю позицию в турнирной таблице. У "Айнтрахта" 14 очков и седьмое место.

В следующем туре "Нюрнберг" на выезде сыграет с "Аугсбургом", а "Айнтрахт" - со "Штутгартом".

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9-й тур

"Нюрнберг" - "Айнтрахт" (Франкфурт-на Майне) - 1:1 (0:0).

Голы: Зреляк, 78 (1:0). Алле, 90+2 (1:1).

"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Паласиос Мартинес, 69), Кубо (Эррас, 88), Райн, Мисидьян, Кнелль (Зреляк, 76).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам, Да Коста, Н`Дика, де Гузман (Штендера, 81), Фернандеш, Хасебе, Костич, Гачинович (Аллан, 68), Ребич (Алле, 69), Йович.

Предупреждения: Н`Дика, 5. Ребич, 57. Райн, 85. Трапп, 88. Зреляк, 90+1.

Судья: Шредер .

28 октября. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".

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