"Нюрнберг" и "Байер" поделили очки

"Нюрнберг" и "Байер" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Германии - 1:1. Счет в этой встрече открыл 19-летний нападающий леверкузенцев Кай Хаверц, во втором тайме итог встречи установил защитник Георг Марграйттер.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

13-й тур

"Нюрнберг" - "Байер" - 1:1 (0:1)

Голы: Хаверц, 29 (0:1). Марграйттер, 57 (1:1).

"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Лайбольд, Мюль, Годен, Беренс, Керк (Паласиос Мартинес, 76), Кубо (Зреляк, 58), Петрак (Эррас, 46), Исхак, Мисидьян.

"Байер": Градецки, Драгович, С.Бендер (Венделл, 46), Едвай, Л.Бендер, Арангис, Беллараби, Кор (Аларио, 79), Брандт (Бэйли, 66), Хаверц, Фолланд.

Предупреждения: Кубо, 21. Петрак, 23. Кор, 41. Мюль, 82. Драгович, 90+4.

Судья: Штайнхаус (Германия).

3 декабря. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".