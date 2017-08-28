Нури Шахин: "Желаю Дембеле всего наилучшего в "Барселоне", но жаль, что он так ушел"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин пожелал удачи Усману Дембеле в "Барселоне". На прошлой неделе французский вингер за 105 миллионов евро перебрался из стана дортмундцев в каталонский клуб.

- Я желаю Дембеле всего наилучшего, - цитирует ESPN Шахина. - Он знает, что совершил ошибку, когда стал саботировать тренировки. Вероятно, все могло бы произойти иначе. Он фантастический футболист, и я понимаю его желание перейти в "Барселону". Я также в свое время хотел играть за "Реал".

Станет ли уход Дембеле потерей? Мы не "Барселона". Недавно уже говорили об этом. Когда Барселона теряет Неймара, мы не можем скрыться от этого.