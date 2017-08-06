Нури Шахин: "Боруссия" хорошо начала матч, но потом утратила нить игры"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин сожалеет, что команда не сумела довести до победы финальный матч Суперкубка Германии с "Баварией" (2:2, пен. 4:5). По его словам, в определенный момент "шмели" утратили нить игры.

– Мы очень хорошо начали, но потом утратили нити игры. Тут уже "Бавария" заставила нас побегать, – приводит официальный сайт мюнхенцев слова Шахина. – Вторая половина встречи была полностью за нами, поэтому очень жаль, что в итоге мы проиграли этот матч.

Текстовая трансляция матча "Бавария" – "Боруссия" Д