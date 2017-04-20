Нойеру не потребуется операция после перелома ноги, но он пропустит остаток сезона

Вратарю "Баварии" Мануэлю Нойеру не понадобится операция после перелома левой стопы, сообщает официальный "Твиттер" команды. Однако он пропустит весь остаток сезона. Напомним, что 31-летний голкипер получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.).

Под вопросом его участие в составе сборной Германии в Кубке конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдет в России.