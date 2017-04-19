Нойер выбыл до конца сезона и может пропустить Кубок конфедераций

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер выбыл из строя на длительный срок. Как сообщил исполнительный директор мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге, восстановление голкипера после перелома ноги займет восемь недель. Таким образом, в нынешнем сезоне он больше не сыграет, сообщает AFP. Также под вопросом его участие в составе сборной Германии в Кубке конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдет в России.

Напомним, что Нойер получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.).

Онлайн-трансляция матча "Реал" – "Бавария"