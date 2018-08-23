Нойер - о большом трансфере "Баварии": "Могу себе представить, что боссы откладывают деньги"

Капитан "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал заявление президента клуба Ули Хенесса о том, что для мюнхенцев скоро настанет время совершить трансфер на крупную сумму. По словам голкипера, он понимает подобный ход руководства.

– У нас сильная команда, мы хорошо подготовлены для всех соревнований, – приводит Bild слова Нойера. – У нас на всех позициях есть хорошая замена. Тренеру будет трудно выбрать 11 человек основы. Время от времени будут сюрпризы. Посмотрим, что произойде в ближайшие годы. У нас есть несколько игроков, которые в определенном возрасте. Вы знаете, что что-то будет. Поэтому я могу себе представить, что боссы откладывают средства.

В нынешнее трансферное окно "Бавария" не потратила ни одного евро, а новичок Леон Горецка перешел на правах свободного агента.