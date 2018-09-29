Нойер назвал причины первого поражения "Баварии" в сезоне

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер после первого поражения в сезоне, случившегося в матче 6-го тура чемпионата Германии против "Герты" (0:2), отметил, что команде не хватило реализации.

- В первом тайме мы были не на сто процентов в игре, - цитирует пресс-служба клуба Нойера. - Во втором тайме мы были уже лучше. Все видели, что мы хотим непременно одержать победу. Тема реализации моментов по-прежнему очень актуальна. То же было и в прошлом сезоне. В футболе нужно просто забивать. Сегодня нам этого не хватило. В перерыве мы были настроены оптимистично и были уверены, что если мы забьем первый мяч, то сможем переломить ход встречи.

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