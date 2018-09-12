Нововведение от Ковача: игроки "Баварии" сдают кровь прямо на тренировочном поле

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач сделал еще одно нововведение в стане мюнхенского клуба. Во время тренировки в среду полузащитники Арьен Роббен и Серж Гнабри сдавали кровь прямо на поле.

Данная процедура была сделана для того, чтобы показать уровень креатинина в крови, который является, как правило, постоянной величиной. Повышенный показатель вещества может свидетельствовать о поражении мышц.

Ковач решил контролировать этот аспект, чтобы избежать мыщечных травм у футболистов "Баварии", от которых игроки клуба регулярно страдают. В минувшем сезоне накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом" мюнхенцы лишились аж трех человек, двое из которых получили разные травмы мыщц - это Арьен Роббен и Джером Боатенг. У Хави Мартинеса было сотрясение мозга.