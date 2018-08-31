"Ноги могут уйти, но сердце останется". Невероятно трогательное прощание Шахина с "Боруссией"

Полузащитник Нури Шахин опубликовал очень трогательный видеоролик, посвященный его карьере в дортмундской "Боруссии". Хавбек сборной Турции выступал в клубе с 2005 по 2011 год, с 2012 по 2018-й, а также защищал его цвета на детском и молодежном уровне. Сегодня он перешел на правах свободного агента в "Вердер".

"Для меня большая честь отдать 15 лет клубу, который сделал меня таким, какой я есть сейчас. В прошлом у нас уже был опыт, про который говорят: "Ноги могут уйти, но сердце останется". Для моих одноклубников ни время, ни расстояние не являются помехой дружбе. До конца жизни я буду вспоминать, как толпа скандирует мое имя", - сказал Шахин в видеоролике.