Нико Шульц: "Должны были забивать второй мяч в ворота "Баварии"

Защитник "Хоффенхайма" Нико Шульц поделился впечатлениями после матча с "Баварией" (1:3) в первом туре бундеслиги.

- В первом тайме мы мало участвовали в игре, были недостаточно агрессивны. Во втором тайме мы хорошо начали и в итоге сравняли, - цитирует футболиста официальный сайт "Баварии". - Но затем мы должны были играть лучше и делать счет 2:1. В этот отрезок мы доминировали. Мы просто должны лучше играть в атаке.

В составе победителей отличились Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Арьен Роббен. У гостей гол в активе Адама Солои.