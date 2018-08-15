12:23 | Футбол — Германия

Нико Ковач запретил футболистам "Баварии" пользоваться телефонами вне раздевалки


Главный тренер "Баварии"  Нико Ковач не позволит игрокам пользоваться телефонами на территории базы команды за пределами раздевалки. 

Хорват ввел данное нововведение для того, чтобы футболисты больше общались между собой, а также меньше времени находились под вредным излучением. Под запрет попадают все помещения, за исключением раздевалки: это и столовая, кабинет физиотерапевта и так далее.

- Пользоваться мобильным телефоном в раздевалке можно, в других помещениях - запрещено, - приводит Sportbild слова Ковача. - Когда мы обедаем вместе, нужно говорить друг с другом, а не играть в телефоне. Я хочу общаться друг с другом. Кроме того, во время физиотерапии игроки должны расслабляться, не постоянно отвлекаться на мобильный телефон. Да и я не могу себе представить, что излучение полезно.

 

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