Нико Ковач: "Замечательно, что Горецка был вознагражден за свою работу двумя голами"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Хоффенхаймом" в матче 20-го тура чемпионата Германии (3:1) отметил игру полузащитника Леона Горецки. Игрок впервые в карьере забил два мяча в одной игре в рамках Бундеслиги.

- Это было правильное решение - выставить Горецку на позиции "десятки", - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Иногда будучи тренером ты принимаешь не таких уж плохие решения. В игре с "Хоффенхаймом" мы хотели, чтобы у нас на поле был футболист, одинаково хорошо играющий как в атаке, так и в обороне. Замечательно, что сегодня он был вознагражден за свою работу двумя голами.

Горецка является воспитанником "Шальке". Напомним, что минувшим летом 23-летний немец перешел в мюнхенский клуб из Гельзенкирхена на правах свободного агента. Хавбек подписал с мюнхенцами 4-летний контракт.

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