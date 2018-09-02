Нико Ковач: "Я очень доволен стартом "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач отметил, что команда в матче 2-го тура чемпионата Германии показала хорошую игру против "Штутгарта" (3:0). Также он подчеркнул, что доволен стартом в своей новой команде.

- Я очень доволен. Все четыре матча, что мы провели, были на хорошем уровне, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Ковача. - Сегодня команда показала действительно очень хорошую игру -12:0 по угловым, большое количество владения мячом и много моментов. Я хотел бы поздравить команду с этим результатом.