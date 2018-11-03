Нико Ковач: "Все игроки "Баварии" готовы сыграть с "Фрайбургом", за исключением Алькантары, Комана и Толиссо"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча 10-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга".

- За исключением трех травмированных (Тиагу Алькантара, Кингсли Коман, Корантен Толиссо) завтра 16 футболистов будут готовы выйти на поле, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Мы победили в четырех матчах подряд и теперь хотим одержать пятую победу, чтобы продолжить погоню за первым местом. Важно показать завтра хорошую игру. Победы прибавляют уверенности в силах. "Фрайбург" - неудобный соперник. Они очень много бегают и в игровом плане тоже находятся на топ-уровне. Они проводят очень хороший сезон.

Матч "Бавария" - "Фрайбург" начнется в 17.30 по московскому времени.

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