Нико Ковач: "В матче с "Хоффенхаймом" не все было очевидно"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач - о матче с "Хоффенхаймом" (3:1) в первом туре чемпионата Германии.

- Игра получилась очень интересной, и мы одержали заслуженную победу. Но по ходу матча не все было так очевидно, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - "Хоффенхайм" был особенно хорош в период между 46-й и 70-й минутой. Мы не смогли найти противодействие. Всегда важно удачно стартовать в сезоне. В первом тайме мы доминировали и мало что позволили сопернику. Во втором тайме в последние 20 минут мы тоже играли хорошо.

В составе победителей отличились Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Арьен Роббен. У гостей гол в активе Адама Солои.