Нико Ковач: "У Лейпцига" такие же игровые идеи, как у "Ливерпуля"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед матчем 16-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" отметил, что предстоящий соперник старается быстро переключаться из обороны в атаку. Он добавил, что у оппонента мюнхенцев в 1/8 финала Лиги чемпионов, у "Ливерпуля", такие же игровые идеи.

- У Лейпцига" такие же игровые идеи, как у "Ливерпуля", - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Они стараются быстро переключаться из обороны в атаку, создавая соперникам таким образом проблемы. Мы должны нивелировать сильные стороны "Лейпцига". Мы подготовим нашу команду соответствующим образом. Для моей команды это будет не первый матч против "Лейпцига".

Мы должны снова показать те свои сильные стороны, которые продемонстрировали в игре с "Ганновером". Если мы сыграем в том же духе, то нас будет сложно остановить.

"Бавария" отстает от лидирующей дортмундской "Боруссии" на 9 очков и на 3 от занимающей второе место "Боруссии" из Менхенгладбаха.

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