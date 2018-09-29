Нико Ковач: "Реализация моментов - одна из причин первого поражения "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач​ после первого поражения в сезоне, случившегося в матче 6-го тура чемпионата Германии против "Герты" (0:2), назвал причины такого результата. Также он добавил, что команда исправится в следующих встречах.

- Реализация моментов - одна из причин, по которой мы сегодня проиграли, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - При этом мы сами пропустили два гола, это не должно было произойти. Пенальти не должен был быть допущен, в случае со вторым голом мы совершили тактический фол, который и привел к комбинации. На таком уровне ошибки наказываются. Тем не менее, мы показали нормальную игру. Сложно объяснить это поражение. Мы должны реализовывать моменты и не начинать критиковать все подряд. Такое случается. Те, кто знают "Баварию", знают, что мы сделаем все, чтобы снова стать успешными.

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