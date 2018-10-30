08:20 | Футбол — Германия

Нико Ковач: "Против клубов из четвертого дивизиона может быть непросто"

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Главный тренер "Баварии" Нико Ковач накануне матча 1/16 финала Кубка Германии против "Редингхаузена" отметил, что мюнхенцам нужно подойти к задаче с правильным настроем. Он добавил, что против клубов из четвертого дивизиона может быть непросто.

- Задача номер один - выйти в следующий раунд, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Мы хотим победить, и мы должны победить. Мы хотим перезимовать в кубке Германии. Против клубов из четвертого дивизиона может быть непросто. Мы не хотим полагаться на случай и должны подойти к задаче с правильным настроем.

Матч "Редингхаузен" - "Бавария" состоится во вторник, 30 октября. Начало - 22:45.

Редингхаузен - Бавария

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/germany/

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