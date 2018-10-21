Нико Ковач: "Победа "Баварии" над "Вольфсбургом" полностью заслужена"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 8-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (3:1) отметил, что каждый из игроков сохранял концентрацию на протяжении всех 90 минут. По его словам, победа команды полностью заслужена.

- Мы оказывали на соперника большое давление, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Ковача. - Хотели, чтобы каждый игрок на протяжении 90 минут сохранял концентрацию, выкладывался по максимуму и отдавал все силы ради клуба. Команда справилась с этим просто прекрасно. Наша победа полностью заслужена.