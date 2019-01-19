Нико Ковач: "Первый тайм был сенсационным"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Хоффенхаймом" в матче 20-го тура чемпионата Германии (3:1) отметил игру в первом тайме. Также он добавил, что мюнхенцы хотят догнать лидирующую в таблице дортмундскую "Боруссию".

- Первый тайм был сенсационным, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - Именно так мы и хотели себя презентовать. Это именно то, что мы можем. Мы добились хорошего результата, хорошо стартовали во втором круге. "Боруссия" теперь находится под давлением. Мы ведем погоню и хотим догнать "Боруссию". Мы хотим стать чемпионами. Самое главное, чтобы по итогам чемпионата мы оказались на самом верху.