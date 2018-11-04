Нико Ковач: "Остается лишь принять ситуацию такой, какая она есть"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 10-го тура чемпионата Германии с "Фрайбургом" (1:1) отметил, что мюнхенцы разочарованы результатом игры. Он добавил, что команда хорошо начала встречу, очень разнообразно играла, хорошо двигалась и распоряжалась мячом.

- Мы хорошо начали, очень разнообразно играли, хорошо двигались и распоряжались мячом, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Мы старались атаковать флангами, но было сложно так как наших игроков плотно опекали. В итоге нам пришлось действовать через центр, но и это удавалось не лучшим образом. Мы должны были делать счет 1:0 после удара Левандовски, тогда нам было бы проще.

Во втором тайме мы открыли счет и будучи "Баварией" не должны были позволить сопернику вернуться в игру. Нужно было вовремя выбивать мяч, а не стараться разыгрывать его у своих ворот. Остается лишь принять ситуацию такой, какая она есть. В игре с "Аугсбургом" мы тоже пропустили на 89-й минуте. Вот они четыре очка, которые нам не достает. Мы этим разочарованы

"Бавария" не смогла продлить победную серию из четырех матчей и с 20-ю очками идет на втором месте турнирной таблицы чемпионата Германии.

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