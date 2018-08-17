Нико Ковач - о сопернике в Кубке Германии: "Мы не имеем права недооценивать "Дрохтерзен"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач накануне матча первого раунда Кубка Германии "Дрохтерзена" отметил, что к данной игре нужно подойти с правильным настроем. Также он добавил, что мюнхенский клуб хорошо готов к встрече.

- Мы проанализировали соперника, хорошо подготовились и проинструктируем парней нужным образом, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Соперник часто забивает после стандартов, они определенно постарются сыграть максимальнос компактно и сделать ставку на дальние забросы. Мы явные фавориты и должны сыграть соответствующим образом. Мы не имеем права их недооценивать.

Матч кубка Германии "Дрохтерзен" - "Бавария" состоится в субботу, 18 августа, в 16:30.