Нико Ковач: "Не стоит удивляться голам "Баварии", если не реализуешь свои моменты"

Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач после поражения от "Баварии" (0:3) в матче 24-го тура чемпионата Германии посетовал на реализацию голевых моментов. По его словам, не стоит удивляться пропущенным голам, если не забиваешь сам.

- В течение 37 минут мы играли очень хорошо и смогли доставить "Баварии" проблемы. Но мы не смогли открыть счет, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Ковача. - Если ты не реализуешь в Мюнхене свои моменты, то не стоит удивляться, что "Бавария" забивает. Тем не менее, мы можем извлечь из этого матча много положительных моментов.