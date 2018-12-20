Нико Ковач: " Наши моменты были лучше, и я считаю, что мы победили "Лейпциг" заслуженно"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 16-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (1:0) отметил, что считает победу заслуженной. Он добавил, что мюнхенцам противостоял очень сильный соперник.

- Сегодня все видели, что нам противостоял очень, очень сильный соперник, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Они очень хорошо оборонялись и ждали, когда мы ошибемся. Мы должны были играть терпеливо, мы знали, что один гол решит все. Наши моменты были лучше, и я считаю, что мы победили заслуженно. Игра была не особо интересной и привлекательной, но моя команда показала большую силу воли. Вчера мы получили голевой пас, и сегодня мы должны были его реализовывать. Мы получили то, что хотели. Комплимент команде.

Мюнхенцы одержали четвертую победу подряд, и продолжают идти на третьем месте в таблице, имея в своем активе 33 очка. "Лейпциг" остался на четвертой строчке, набрав 28 очков.

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