Нико Ковач: "Мы очень довольны стартом в бундеслиге, но это уже в прошлом"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач накануне матча 4-го тура бундеслиги против "Шальке" отметил, что команде пора забыть об удачном старте в чемпионате. Хорват также отметил, что у футболистов нет проблем с мотивацией.

- Мы очень довольны стартом в бундеслиге, но это уже в прошлом, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Теперь возвращаются будни Бундеслиги. В матче с "Шальке" мы хотим начать с того, на чем закончили в игре с Леверкузеном. Будет непросто. Мы должны показать свой максимум, тогда мы сможем победить. Игроки знают, что стоит на кону, каждый внутренне максимально мотивирует себя на каждый матч.

Матч пройдет в субботу, 22 сентября, в Гельзенкирхене и начнется в 19:30.

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