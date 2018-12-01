Нико Ковач: "Мы действительно играли с "Вердером" очень хорошо"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Вердером" (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Германии отметил, что мюнхенцы показали хорошую игру. Он также отметил, что команде стоит улучшить реализацию.

- Сегодня моя команда показала чрезвычайно хорошую игру, - приводит пресс-служба клуба слова Гнабри. - В техническом, тактическом плане и под конец в плане единоборств мы доминировали в матче. Мы действительно играли очень хорошо. Единственное, что могло быть лучше, так это реализация. Я насчитал еще шесть семь отличных моментов, которые должны были завершатся голами.

Мы слаженно оборонялись всей командой и быстро переключались в атаку. Впереди все видели, что если нам предоставляют пространство, то мы демонстрируем свои качества. Я хотел бы поздравить команду с этим.

"Бавария" поднялась на третью трочку чемпионата Германии, набрав 24 очка, отставая от лидирующей дортмундской "Боруссии" на 9 очков. "Вердер" упал на 8-е место, набрав 20 очков.

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