Нико Ковач: "Матч вполне мог завершиться вничью. После игры с "Шальке" это был наш лучший матч"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после поражения в матче 11-го тура чемпионата Германии от дортмундской "Боруссии" (2:3) отметил, что увидел фантастическую игру в исполнении обеих команд. Он также добавил, что мюнхенцы отлично играли и матч вполне мог завершиться вничью.

- Сегодня мы увидели фантастическую игру в исполнении обеих команд, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Это была игра с открытым забралом. В первом тайме мы контролировали ход матча, во втором лучше был Дортмунд. После пропущенного гола в начале второго тайма мы смогли быстро снова повести в счете. Потом мы позволили два раза поймать себя на контратаках, такое не должно с нами происходить. В первом тайме мы очень хорошо закрывали центр поля, выдавливая соперника на фланги. Во втором тайме нам это уже не удавалось, в итоге "Боруссия" начала создавать моменты.

К сожалению, мы проиграли, хотя матч вполне мог завершиться вничью. Мы можем быть довольны показанной игрой. После "Шальке" это был наш лучший матч. В плане игры, единоборств и тактики мы были хороши, особенно в первом тайме. Мы должны опереться на те положительные моменты, что были, и в будущем чаще показывать такую игру

"Боруссия" набрала 27 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Бавария" с 20 баллами располагается на третьей строчке.

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