Нико Ковач: "Дортмунд опережает нас на шесть очков, мы хотим и должны наверстать это отставание"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч 18-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы на выезде сыграют с "Хоффенхаймом".

- Позади у нас победная серия из пяти матчей, которую мы постараемся продлить, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Мы хотим зарядиться дополнительной уверенностью в себе. Мы отстаем от Дортмунда на шесть очков. Мы хотим и должны наверстать это отставание. Матч против "Хоффенхайма" будет очень и очень важным. Мы в большом предвкушении.

"Бавария" занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 36 очков после 17 туров. Мюнхенский клуб отстает от идущей первой "Боруссии" на 6 очков.

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